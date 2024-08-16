С 1 января 2025 года граждан Хорватии обяжут проходить военную службу по призыву. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра обороны страны Ивана Анусича.

В интервью местному телеканалу RTL чиновник пояснил, что решение было принято на фоне обострения ситуации в Европе, российской агрессии против Украины и наращивания военной мощи балканских государств.

Система воинского призыва действовала в Хорватии до 2008 года, после чего была заменена на добровольную службу.

Срок обязательной службы для хорватских призывников составит два месяца.

Латвия восстановила воинский призыв в прошлом году. Сейчас аналогичные инициативы рассматривают правительства Германии и других стран ЕС.

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