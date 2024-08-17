США фактически блокируют инициативу Великобритании, позволяющей Украине наносить удары вглубь территории России ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает в пятницу, 16 августа, газета The Times со ссылкой источники в правительстве Соединенного Королевства. По словам одного из них, запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад, "застрял" в американской системе. Другой собеседник издания отмечает, что это "обычный процесс" для Соединенных Штатов.

При этом представитель дипмиссии США в Великобритании Мэттью Палмер в интервью Times Radio отверг утверждения о праве голоса Белого дома в этом вопросе. По его словам, условия применения британского оружия украинской армией являются "делом Лондона и Киева", передает издание.

The Times: Для ударов вглубь РФ нужно согласие трех стран НАТО

Тем не менее, как утверждает The Times, для предоставления Киеву свободы применять британское оружие по своему усмотрению требуется согласие США, Франции и еще одной страны НАТО - какой именно, не уточняется. При этом заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 15 августа заявила, что Пентагон "опасается эскалации" в случае дальнобойных ударов по российской территории.

Источник издания в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отметил, что Киев "был вынужден" начать наступательную операцию в Курской области, поскольку не получил от Запада разрешения на удары по РФ дальнобойным оружием.

Storm Shadow - крылатая ракета, способная поражать цели на расстоянии более 250 километров. Этим оружиемармия Украины может наносить удары по военным базам в глубине РФ, имеющим "решающее значение" для военных действий России в Украине, отмечает The Times.

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