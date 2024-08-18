В Германии на фестивале Highfield на озере Штёрмталь недалеко от Лейпцига вечером 17 августа загорелось колесо обозрения, пишет Deutsche Welle.

Как сообщила немецкому таблоиду BILD представительница местной полиции Йозефин Задер, в результате инцидента незначительные травмы получили более 30 человек. Среди них - четверо полицейских.

В то же время, издание со ссылкой на главу отдела операций Немецкого Красного Креста (НКК) написало, что два человека получили более тяжелые ранения.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место быстро и сумели потушить возгорание. Его причина, впрочем, до сих пор не ясна.

Музыкальный фестиваль Highfield проходит на озере Штёрмталь с 2009 года. До этого он проводился на водохранилище Хоэнфельден рядом с Эрфуртом. Ожидается, что в 2024 году Highfield посетят около 30 000 человек.

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