Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 августа заявил, что главная задача операции ВСУ в Курской области — "создание буферной зоны на территории агрессора".

Кроме того, по словам Зеленского, украинские военные по всей линии фронта, в том числе и в Курской области, занимаются уничтожением "российского военного потенциала".

Президент Украины в вечернем обращении отдельно упомянул, что войска РФ наступают у Торецка и Покровска, но украинские военные, подчеркнул он, "делают все для сохранения позиций".

Зеленский также обратился к союзникам Украины с просьбой ускорить поставку военной помощи. "У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов", — подчеркнул президент Украины.

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