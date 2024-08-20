Британский бизнесмен Майк Линч и его 18-летняя дочь числятся среди шести человек, пропавших без вести после того, как рано утром в понедельник у берегов Сицилии затонула роскошная яхта. В результате крушения один человек погиб. Спасатели продолжают поиски, сообщает русская служба Би-би-си.

Как стало известно во вторник, председатель правления банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его супруга Джуди, юрист компании Clifford Chance Крис Морвилло и шеф-повар яхты, также числятся среди пропавших без вести.

На борту парусной яхты Bayesian длиной 56 метров находились 22 человека, включая граждан Великобритании, США и Канады.

15 человек, включая годовалую британскую девочку, были спасены, и власти продолжают поиски остальных пассажиров и членов экипажа судна.

Яхта затонула примерно в 5 утра по местному времени после того, как ее накрыл сильный шторм.

Свидетели рассказали итальянскому информагентству ANSA, что во время шторма мачта яхты сломалась, судно потеряло равновесие и затонуло рядом с деревней Портичелло неподалеку от Палермо.

Водолазы обнаружили обломки судна на глубине 50 метров. Инспектор водолазного отряда Марко Тилотта, пытающегося добраться до обломков яхты Bayesian, говорит, что команда будет работать "непрерывно" весь день, чтобы найти путь внутрь.

Тилотта рассказал агентству Reuters, что проникнуть внутрь судна сложно, поскольку корпус наклонен под углом 90 градусов, а узкие лестницы, ведущие в каюты, загромождены грудой предметов.

"Мы не собираемся останавливаться. У нас есть ресурсы, рабочая сила и средства. Наша цель — найти всех людей, которые пропали без вести, и это наша работа", — говорит Тилотта.

Линч, которого СМИ называют "британским Биллом Гейтсом", был одним из основателей компании Autonomy, которая впоследствии была куплена технологическим гигантом Hewlett-Packard за $11 млрд.

В последние дни после нескольких недель сильной жары на Италию обрушились штормы и проливные дожди, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб северной части страны.

"Ветер был очень сильным. Непогода ожидалась, но не такого масштаба", — сообщил агентству Reuters представитель береговой охраны в Палермо.

Согласно приложению для отслеживания судов VesselFinder, Bayesian покинула сицилийский порт Милаццо 14 августа, и в последний раз появилось на радарах к востоку от Палермо в воскресенье вечером, с навигационным статусом "на якоре".

Восемь спасенных были доставлены в местные больницы. Все они находятся в стабильном состоянии, сообщают местные СМИ.

Капитан соседнего судна Карстен Борнер рассказал агентству Reuters, что, когда начался шторм, он включил двигатель, чтобы сохранить контроль над судном и избежать столкновения с яхтой.

"Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что судно позади нас исчезло", — рассказал журналистам Борнер. Капитан сказал, что из-за непогоды его судно также кренилось, но Bayesian "легла плашмя на воду, а затем пошла ко дну".

По его словам, его команда нашла нескольких выживших на спасательном плоту, в том числе троих серьезно раненых, и взяла их на борт до того, как их подобрала береговая охрана.

Борнер сказал, что среди выживших были маленький ребенок и жена владельца судна. Еще один ребенок и владелец яхты пропали без вести.

Прокуратура близлежащего города Термини-Имерезе начала расследование.

Яхта Bayesian была построена итальянской судостроительной компанией Perini в 2008 году и в последний раз была переоборудована в 2020 году под управлением британской компании Camper & Nicholsons.

Судно получило несколько наград за свой дизайн и может вместить до 12 гостей в шести каютах и экипаж из 10 человек. На сайте Perini утверждается, что мачта яхты высотой 75 метров — самая высокая алюминиевая мачта в мире.

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