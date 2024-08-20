"В ближайшие два-три месяца это все завершится", - заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

Бои в Курской области могут длиться еще несколько месяцев, заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, обнародованном во вторник, 20 августа, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. По его утверждению, "в ближайшие два-три месяца это все завершится, причем не только на курском направлении, а вся СВО (определение "специальная военная операция", сокращенно - СВО, используется российскими пропагандистскими СМИ для обозначения войны, развязанной Россией против Украины. - Ред.)".

Алаудинов также утверждает, что наступление ВСУ в Курской области уже удалось остановить после того, как в регион прибыл "Ахмат". "Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С того момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга", - сказал он в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану.

За последние две недели Апти Алаудинов не менее шести раз заявлял об "остановке" продвижения ВСУ в Курской области. Впервые он сделал это еще 9 августа. С тех пор украинские военные взяли под свой контроль 1250 квадратных километров российских территорий и 92 населенных пункта, как следует из доклада президента Украины Владимира Зеленского от 19 августа.

Также Алаудинов опровергал сообщения о бегстве бойцов "Ахмата" с их позиций в Курской области во время наступления ВСУ. Согласно его версии, чеченские военные просто не заметили украинцев, так как те прошли мимо них.

В июле Апти Алаудинов заявил, что считает возможным окончание войны в Украине до конца 2024 года. Подобные прогнозы командир "Ахмата" давал с мая 2023-го по июнь 2024 года уже неоднократно, постоянно отодвигая сроки окончания боевых действий.

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