После визита Путина Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде. О таком желании Баку сообщил через сутки после отъезда из страны российского президента Владимира Путина.

БРИКС — межправительственная организация, созданная в 2006 году; на сегодняшний день в нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

О том, что Баку заинтересован в членстве в БРИКС, в минувшие выходные заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание", — сказал посол.

Он сообщил, что Москва и Баку уже давно обсуждают возможности для расширения сотрудничества, то есть заявку в БРИКС следует считать шагом в этом направлении.

Заявления Бюльбюль оглы и подача заявки совпали с двухдневным визитом в Баку российского президента Владимира Путина, который состоялся в минувшие выходные.

Это была первая поездка Путина в Азербайджан после начала войны России против Украины.

Визит вызвал смешанную реакцию в самом Азербайджане и удивил западных аналитиков и прессу: многие задались вопросом — зачем российский президент поехал в Баку и почему именно сейчас?

Зачем Путин поехал в Азербайджан?

Как писала редактор Азербайджанской службы Би-би-си Кенуль Халилова, азербайджанское правительство сохраняет хорошие отношения с Украиной и Западом, но оно никогда не отворачивалось от Путина.

Его государственный визит также являлся возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что у него есть поддержка.

Примечательно, что до визита в Азербайджан Путин совершал государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам, напоминает наш обозреватель.

По сообщениям российских источников, в ходе визита Путина обсуждались вопросы развития союзнических и стратегических отношений между Азербайджаном и Россией, нефтегазовая отрасль и российское посредничество в урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

БРИКС как альтернатива Западу

Хотя альянс БРИКС часто преподносится как поборник более многополярного мира, экономически в нем доминирует Китай, на долю которого приходится более 70% совокупного ВВП блока.

БРИКС создали пять стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), однако в январе этого года к ним формально присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.

Как объяснял экономический обозреватель Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков, Китай переформатировал аморфный клуб БРИКС в "анти-Запад" под единым и направляющим началом Китая и пригласил в него новых членов, включая богатые сырьевые страны Ближнего Востока, в надежде разделить бремя расходов.

А форум "Один пояс — один путь", который состоялся в октябре 2023 года, подтвердил новый внешнеполитический курс на объединение всех недовольных гегемонией США под крылом Пекина.

Эти развивающиеся страны все чаще называют Глобальным Югом (Global South) в противопоставление Западу как группе богатых демократий, географически разбросанных по всей планете от Америки до Японии и Австралии.

Впрочем, как напоминает наш корреспондент, члены БРИКС выступают единым фронтом только "против": против мирового господства США и западных правил игры в мировой торговле, политике и безопасности.

"За" у каждого своё, поэтому БРИКС остается аморфным объединением очень разных стран: гигантов и малышей, демократий и автократий.

В отличие от "Большой семерки", у них несопоставимые политические и экономические модели и разная степень взаимозависимости с главным заявленным соперником — Западом, заключает наш обозреватель.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !