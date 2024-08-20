В столичном храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" во вторник состоялась вторая сессия очередного Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Это было завершающее заседание, первая часть которого состоялось 15 мая.

Согласно Уставу, Собор - это высший орган управления ЭПЦ МП. Членами Собора является всё духовенство (исключая заштатных и запрещённых в служении священников), члены Синода из мирян, а также по одному представителю от мирян, избираемых от каждого прихода.

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений снова участвовал удаленно.

На Соборе в мае предстоятель ЭПЦ МП обрисовал ситуацию, сложившуюся в отношениях между государством и ЭПЦ МП, но заседание Собора не было завершено, поскольку нужно рассмотреть ещё ряд важных вопросов, связанных со статусом Церкви. Тогда было принято решение провести спустя определённое время вторую сессию Собора.

Хотя при такой постановке вопроса можно было ожидать более длительной дискуссии, второе заседание Собора, начавшееся в 12.00, продлилось не более 15 минут. На нем участники единодушно утвердили новую редакцию устава ЭПЦ МП.

На вопрос о сути изменений представитель церкви Сергей Мянник подтвердил принятие нового устава, но детали не рассказал.

"Дождитесь пресс-релиза", - ответил Мянник

По данным Rus.Postimees, из текста документа убрали упоминания Московского патриархата и больше никаких принципиальных изменений или решений не было. На статус церкви отсутствие этих формулировок в уставе никак не влияет.

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