Вооруженные силы РФ ночью и утром 21 августа атаковали Украину, применив ракеты и беспилотники, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, украинские военные "осуществили сопровождение 72 воздушных целей": двух баллистических ракет, выпущенных из комплекса "Искандер-М"/KN-23, одной управляемой авиационной ракеты Х-59/Х-69, а также 69 ударных беспилотников типа "Шахед".

Украинские силы ПВО, как заявил Олещук, сбили одну управляемую ракету Х-59/Х-69 и 50 дронов "Шахед" в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, как утверждает командующий Воздушными силами ВСУ, 16 российских беспилотников "локально потеряны" — предполагается, что они упали под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Олещук добавил, что один российский беспилотник пересек границу с Беларусью в Черниговской области, а еще один дрон, по выражению командующего, "вернулся на родину" — в Белгородскую область. Кроме того, в 11:15 утра один российский беспилотник находился в воздушном пространстве в Черкасской области, украинские военные пытались его сбить.

В регионах Украины, подвергшихся атаке, более девяти часов действовала воздушная тревога. В Киевской области, как рассказал глава региональной администрации Руслан Кравченко, силы ПВО сбили несколько российских целей, большинство обломков упали за пределами населенных пунктов. По его словам, в результате падения обломков повреждены один частный дом и линии электропередачи, в одном из районов загорелась трава, пожар потушили. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, никто не пострадал, добавил Кравченко.

Первый замначальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила около 8 утра, что ночью в регион "зашло восемь БПЛА", силы ПВО сбили четыре дрона. "Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома. Травмированных нет", — отметила Заболотная.

В Черкасской области, по предварительной информации властей, силы ПВО сбили семь беспилотников. В одном случае загорелась сухая трава, в других — без последствий, сообщил начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

В Хмельницкой области, по заявлению властей, силы ПВО уничтожили два беспилотника, никто не погиб и не пострадал, разрушений нет. В Полтавской области "попаданий не зафиксировано, никто не пострадал", сообщили в администрации региона. Власти Ивано-Франковской области заявили, что в регионе в результате атаки "обошлось без жертв и разрушений". В Днепропетровской области, по данным властей, ночью сбили один дрон, в Кировоградской — также один. Власти других регионов Украины о последствиях российской атаки не сообщали.

Министерство обороны РФ на момент публикации заметки не комментировало атаку на регионы Украины.

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