Сыновья российских олигархов Петра Авена — имеющего также гражданство Латвии — и Владимира Мошковича, подпавших под западные санкции, работают в американском венчурном фонде 8VC, который инвестирует в компании — выполняющие заказы Пентагона и НАТО. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на издание The Moscow Times.

Оба сына олигархов окончили престижные университеты в США.

8VC принял Джека Мошковича на работу аналитиком в 2018 году.

Его отец, основатель агропромышленного конгломерата "Русагро", вскоре после вторжения России в Украину попал под западные санкции.

Сын Петра Авена, обладающего двойным гражданством России и Латвии, Денис Авен присоединился к фонду в 2022 году, когда его отец уже находился под санкциями Европейского Союза (ЕС) и Великобритании. В черный список США Петр Авен был включен только в 2023 году.

8VC вкладывает средства в различные отрасли, включая оборонные компании.

Среди них технологические компании Palantir, соучредителем которой является ведущий партнер 8VC Джо Лонсдейл, и Anduril, имеющие многомиллиардные контракты с Пентагоном США. А также стартапы Saronic и Epirus, которые занимаются производством морских дронов и разработкой систем противодействия дронам.

Кроме того, 8VC совместно с Фондом инноваций НАТО инвестировал в британского производителя современных композитных материалов iCOMAT.

В ответ на запрос Forbes Лонсдейл опубликовал в платформе "X" длинное сообщение, в котором назвал Мошковича-младшего "суперзвездой", а Дениса Авена — "талантливым" сотрудником.

"Мы не получали деньги от их отцов или друзей их отцов, и они нам не нужны", — заявил Лонсдейл.

Судя по информации, предоставленной 8VC, и профилям Джека Мошковича и Дениса Авена в LinkedIn, их работа в фонде не связана с оборонной отраслью.

Петр Авен и Вадим Мошкович участвовали во встрече 37 российских бизнес-лидеров с российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, в день, когда Россия начала повторное вторжение в Украину.

Авен неоднократно утверждал, что не является близким к Путину, но принимал участие во встречах с диктатором, так как руководители крупных компаний обязаны это делать.

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