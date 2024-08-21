Продвижение украинских войск в Курской области не приобретет широкого характера, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, с точки зрения времени", - заявил Шольц во время визита в Молдову в среду, 21 августа. Он особо подчеркнул, что Киев готовил наступление в Курской области самостоятельно, без каких-либо консультаций с Берлином.

Шольц: ФРГ поддержит Украину столько, сколько потребуется

Одновременно канцлер пообещал, что Германия продолжит поддерживать Украину столько времени, сколько это потребуется, и что Берлин останется "крупнейшим помощником Украины в Европе". Больше, чем ФРГ, по словам Шольца, для Киева смогут сделать лишь США как крупная мировая держава.

Вместе с тем он подтвердил, что в 2025 году ФРГ выделит на помощь Киеву всего 4 млрд евро против более чем 7 млрд в 2024-м. Это "сумма, которая в совокупности больше, чем предоставляют несколько других крупных стран Европы", - отметил Шольц. Он пояснил, что с учетом кредита Киеву в размере 50 млрд долларов, который ранее согласовали страны "Группы семи" ("большой семерки", G7), Украина сможет получить больше средств, чем ей было доступно раньше.

Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь подчеркнула, что поддержка, которую получает Киев от союзников, помогает защищать и ее страну.

Германия планирует ограничить объем военной помощи Украине

Дискуссия о продолжении военной помощи Киеву развивается на фоне планов Берлина сократить ее объем уже в 2025 году. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) 17 августа написала, что правительство ФРГ не намерено в ближайшее время предоставлять Украине никакой дополнительной финансовой поддержки. Как узнала FAS из внутренних правительственных документов и от собственных источников, Киеву предоставят лишь ту помощь, что уже была утверждена ранее, никакие иные заявки министерства обороны ФРГ, по требованию канцлера Олафа Шольца, одобрены не будут. По сведениям FAS, речь об этом шла в письме министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner) от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius).

Если в 2024 году в бюджет ФРГ на помощь Украине заложено 8 млрд евро, то запланированный лимит на 2025 год - лишь 4 млрд.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позднее отверг утверждения о возможном сокращении военной помощи Украине. В интервью телеканалу Sat.1 Шольц заявил, что в позиции Берлина касательно поддержки Киеву нет "совершенно никакой" шаткости и что он удивлен дискуссиям на этот счет.

Кроме того, по решению G7 Украина получит кредит в размере 50 млрд евро, проценты по которому будут покрываться за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Эти средства позволят Киеву закупить оружие, необходимое для обороны, отметил Шольц. Агентство dpa уточнило, что этот механизм еще не согласован на международном уровне. Однако канцлер ФРГ считает, что в предложенной схеме "нет совершенно ничего неясного".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !