Беспилотники ВСУ атаковали территорию Мурманской области. Об этом сообщил в среду, 21 августа, в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. По его словам, в области были приняты "все необходимые меры по повышению безопасности".

Telegram-каналы: Был атакован военный аэродром

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявил, что украинский дрон был сбит недалеко от расположенного рядом с поселком Высокий военного аэродрома "Оленья", на котором базируется авиация, задействованная в войне РФ против Украины.

Бывший координатор местного штаба Навального Виолетта Грудина, в свою очередь опубликовала ролик на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение беспилотника. По ее словам, видео было записано еще 19 августа, а Мурманская область подвергается атакам уже четыре дня.

Росавиация также на время ограничивала работу аэропортов в Мурманске и Апатитах.

В Украине уже заявляли об ударе по аэродрому "Оленья"

В конце июля 2024 года украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали,что в результате атаки беспилотников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области был поврежден дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22М3.

Позднее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что в результате атаки повреждения получили сразу два российских военных самолета.

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