Причина крушения в Иране вертолёта, в котором разбились президент страны Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица, — перегруз из-за лишних людей на борту. Об этом в среду сообщило иранское агентство Фарс со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Генштаб иранской армии позже заявил, что это ложь.

Агентство Фарс написало, что к выводу о лишних людях на борту пришло официальное следствие по делу о катастрофе.

Ибрахим Раиси, которого многие прочили в преемники верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, 20 мая разбился на вертолёте в гористой местности неподалеку от границы с Азербайджаном.

"Вертолет, на борту которого находился президент, перевозил на два человека больше, чем предписывается протоколами безопасности. Поэтому, когда пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, ему не хватило для этого мощности. А в условиях ограниченной видимости (из-за тумана) произошло столкновение с горой", — приводит российское агентство ТАСС переведенную цитату иранского агентства.

Иранский генштаб заявил, что версия источников агентства Фарс не соответствует действительности.

"Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь", — цитирует российское агентство ТАСС заявление генштаба.

Какова в таком случае реальная причина катастрофы, произошедшей три месяца назад, иранские военные не сообщают.

Агентство напоминает, что сам генштаб еще в мае в двух отчетах объявил, что на обломках вертолета не обнаружено следов пуль или взрыва, а в аппаратуре — следов воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.

Помимо самого президента, в катастрофе погибли глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Два других вертолёта колонны благополучно добрались до пункта назначения.

В июле, во втором туре президентских выборов, срочно объявленных после гибели Раиси, победил Масуд Пезешкиан. Он набрал 53,3%, его соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3% голосов.

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