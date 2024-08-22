В Волгоградской области в результате падения украинских беспилотников возник пожар на территории объекта Минобороны России, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам Бочарова, силы ПВО отражали атаку дронов в районе села Мариновка в Калачевском районе. Большая часть беспилотников была уничтожена, добавил глава региона. Пострадавших в результате атаки нет. Бочаров не уточнил, какой объект получил повреждения.

Telegram-каналы Baza и Mash сообщают, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром недалеко от города Калач-на-Дону, расположенный в селе Мариновка. Baza пишет, что один беспилотник был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, обломки еще одного упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась.

Местное издание V1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что дроны были слышны в станице Голубинской и поселке Октябрьский. Также сообщения о "странных звуках" поступали из Калача-на-Дону.

Аэропорт Волгограда временно закрыли на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации.

Минобороны России заявило, что в течение ночи над Волгоградской областью были сбиты 13 украинских беспилотников. Всего регионы России атаковали 28 дронов, утверждают в ведомстве. Еще семь беспилотников были сбиты над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской.

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