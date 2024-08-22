В Черниговской области Украины открыты три реконструированных при поддержке Латвии учебных заведения. Реконструкция обошлась в 2 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

В открытии мероприятия приняла участие парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде (Новое единство), которая подчеркнула, что Латвия верит в победу Украины и каждый обновленный сантиметр является частью победы Украины.

Здания от российских атак серьезно пострадали в первые дни войны. Правительство Латвии выделило на реконструкцию этих объектов социальной инфраструктуры 2 млн евро. Реконструкцию осуществили по программе развития ООН. В среду и четверг Мелбарде посетит Украину с рабочим визитом.

При поддержке Латвии в Талалаевском лицее обновили и утеплили фасад, а также провели капитальный ремонт в столовой здания. Повреждения у здания школы возникли от волн и осколков различных взрывов. У лицея два здания. Это - единственная 11-классная школа в волости, в которой шесть деревень. В лицее учатся и дети города Нежина.

А у детского сада "Мальятко" в селе Киенка обновили и утеплили фасад, заложили окна и заменили крышу, а также отремонтировали внутренние помещения здания. Это единственный детский сад в волости с шестью деревнями. Российский заряд упал в паре метров от здания на игровой площадке детского сада.

В лицее села Новый Белоус заменили крышу и улучшили водные системы. На территорию школы попал снаряд, отдельные осколки повредили и стену главного здания.

В сотрудничестве с представителями программы развития ООН дополнительно к трем обновленным учебным заведениям до конца текущего года предполагается полностью обновить еще два объекта - блок питания Черниговской региональной детской больницы и дошкольное учреждение № 19 города Чернигова.

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