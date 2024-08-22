Скандально известный блогер Эндрю Тейт и его брат Тристан предстали перед румынским судом, где им были предъявлены новые обвинения, в том числе секс с несовершеннолетними и сексуальная эксплуатация несовершеннолетних. Прокуратура потребовала немедленно арестовать обоих братьев, сообщает русская служба Би-би-си.

Незадолго до этого румынская полиция провела обыски в принадлежащих Тейтам домах, задержав Эндрю и Тристана и передав их в руки сотрудников румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) для допроса.

На тот момент у следствия уже были основания обвинить Тейта в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы.

В заявлении DIICOT говорится, что новое расследование касается преступлений, связанных с "торговлей несовершеннолетними, сексуальными отношениями с несовершеннолетними и отмыванием денег".

Эндрю и Тристан Тейт, пользующиеся популярностью в соцсетях, отрицают все выдвинутые против них обвинения.

Тейт заявлял, что у румынских властей нет улик против него, и что существует некий заговор, цель которого - заставить его замолчать.

Впервые они были задержаны в декабре 2022 года, некоторое время содержались под стражей, а затем помещены под домашний арест. В августе 2023 года арест отменили, но при этом запретили братьям покидать один из районов Бухареста.

В марте этого года Апелляционный суд Бухареста согласился экстрадировать братьев в Британию, где их также подозревают в насильственных действиях, но только после того, как завершится процесс в Румынии. Дата начала процесса пока не назначена.

Согласно заявлению DIICOT, в среду утром были проведены обыски по четырем адресам в Бухаресте и его окрестностях.

В ответ на просьбу прокомментировать задержание братьев их адвокат Эуджен Видиняк сказал, что пока не видел материалов дела.

У DIICOT есть 24 часа, чтобы допросить братьев. После этого их должны либо отпустить, либо заключить под стражу, получив санкцию суда.

Адвокат сказал, что не ожидает, что братья будут арестованы, поскольку их передвижения и так ограничены.

Тейт — гражданин США и Британии — бывший боксер и участник британского реалити-шоу "Большой брат". Он известен своими женоненавистническими высказываниями, за которые его заблокировало большинство соцсетей.

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