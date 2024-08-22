В Ботсване найден огромный алмаз, второй в истории по размеру

В Ботсване, на руднике канадской компании Lucara Diamond, обнаружен огромный алмаз, второй по величине из когда-либо найденных, вес которого в неограненном виде составляет почти полкилограмма, сообщает русская служба Би-би-си.

Если быть точным, масса камня — 2 892 карата (примерно 498,4 г).

Из всех известных историкам алмазов по весу он уступает лишь знаменитому "Куллинану" (620 г), найденному в Южной Африке в 1905 году и разбитому для огранки на девять отдельных камней, многие из которых украшают символы власти британских монархов и хранятся в лондонском Тауэре.

Новый алмаз найден примерно в 500 км к северу от столицы Ботсваны, города Габороне.

Власти страны уже объявили, что это самый большой алмаз из всех когда-либо обнаруженных в этом южноафриканском государстве.

До сегодняшнего дня крупнейшим найденным в Ботсване алмазом был камень весом 1 758 карат (352 г), и он был найден пять лет назад, в 2019 году, на том же руднике.

Ботсвана является одним из крупнейших производителей алмазов. Примерно каждый пятый проданный в мире камень был добыт именно в этой стране.

Глава фирмы Lucara Уильям Лэмб заявил, что сотрудники компании "в полном восторге" от находки.

По словам Лэмба, обнаружить алмаз удалось при помощи фирменной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery.

Она используется с 2017 года для поиска, обнаружения и сохранения дорогостоящих алмазов, дабы они не разбились в процессе дробления кимберлитовой руды.

Никаких подробностей о характеристиках камня, его чистоте или потенциальной стоимости компания пока не сообщила.

Предыдущий рекорд — найденный в 2019 году камень весом 1 758 карат — был продан французскому модному дому Louis Vuitton. Сумма сделки не раскрывается.

Алмаз весом 1 109 карат, найденный на том же руднике в 2016 году, годом позже купил за $63 млн лондонский ювелир Лоуренс Графф, глава компании Graff Diamonds.

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