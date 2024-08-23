В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента и выступила с речью — пока что главной за всю ее политическую карьеру.

Харрис призвала американцев использовать предстоящие выборы как "драгоценную возможность наметить путь вперед", независимо от партийных предпочтений.

"Я знаю, что сегодня вечером нас смотрят люди с разными политическими взглядами. И я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев, — сказала она. — Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений. Президентом, который ведет — и слушает", — сказала она под бурные аплодисменты.

Харрис также предупредила об опасных последствиях в случае возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа.

"Мы знаем, что будет представлять собой второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025". Во многих отношениях Дональд Трамп является несерьезным человеком. Однако последствия его возвращения в Белый дом чрезвычайно серьезны", — сказала вице-президент США.

По ее словам, Трамп стремится отбросить страну назад. "Но мы не вернемся в прошлое", — повторила она несколько раз.

"Я люблю нашу страну всем сердцем. Куда бы я ни пошла и с кем бы ни встретилась, я вижу нацию, которая готова двигаться вперед, готова к следующему шагу и невероятному путешествию, которое и называется Америка", — сказала она.

Выступление Харрис стало кульминацией съезда, который проходил четыре дня. За это время на нем выступили нынешний президент Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также напарник Харрис по президентской гонке Тим Уолз.

Как и на аналогичном съезде республиканцев в июле, зал был полон звездных гостей. К телеведущей Опре Уинфри и рэперу Лил Джону присоединились музыканты Стиви Уандер и Джон Ледженд. Ходили слухи, что на съезде могут появиться Бейонсе или Тейлор Свифт.

Харрис стала кандидатом от Демократической партии после того, как президент Джо Байден месяц назад вышел из предвыборной гонки после нескольких недель давления со стороны однопартийцев.

Харрис много говорила о своей личной истории и карьере прокурора, а также коротко затронула международные темы, пообещав, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины.

"Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", — сказала она.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России она помогала "мобилизовать глобальный ответ" для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.

Как пишет со съезда корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, в своей речи Харрис четко суммировала все ключевые моменты, которые ее штаб хотел затронуть — ее личную историю, призывы к единству, цели экономической и социальной политики, ориентированные на средний класс, и критика Дональда Трампа.

Однако для тех, кто следил за ее кампанией в течение последних нескольких недель, в ее речи было мало нового. "Это был просто новый способ охватить самую большую американскую аудиторию, перед которой она когда-либо выступала", — пишет Зуркер.

Политические съезды двух основных партий, которые проводятся каждые четыре года перед президентскими выборами, берут свое начало в 1830-х годах, когда группа демократов, поддерживающих президента Эндрю Джексона, собралась, чтобы выдвинуть его на второй срок.

В общей сложности нынешнее мероприятие демократов в Чикаго посетило около 50 тысяч человек.

Поскольку Харрис и Уолз формально были выдвинуты в качестве кандидатов еще до начала съезда, на самом мероприятии его участники и делегаты были сосредоточены на обсуждении платформы партии.

Проект платформы уже опубликован и посвящен широкому кругу вопросов, включая планы по снижению инфляции, смягчению последствий изменения климата и борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

Свои планы демократы противопоставляют "Проекту 2025", где речь идет о том, как может выглядеть второй срок Дональда Трампа. Его автором является фонд "Наследие". Сам экс-президент старается дистанцироваться от этого проекта, хотя в его написании принимали участие несколько его союзников.

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