"Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом [Владимиром] Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине", - говорится в распространенном пресс-службой Моди накануне визита постановлении.

В начале июля Моди посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На них он, в частности, заявил, что Индия готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной и отметил, что его страна является другом России. Моди также сказал, что во время общения с Путиным у него "возникли надежды на будущее".