Подача электроэнергии по резервной линии снабжения Запорожской АЭС прекращена действием автоматики, сообщают утром в пятницу, 23 августа, российские информагентства со ссылкой на представителей станции.

"На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1", - говорится в Telegram-канале "ЗАЭС.Официально". - Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию".

В посте напоминают также, что в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС, которая была оккупирована войсками РФ в марте 2022 года, остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". "Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности".

МАГАТЭ об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС

Ранее,17 августа, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после падения беспилотника рядом с территорией ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на ней ухудшилась.

"Мы вновь наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности…" - заявил Гросси.

По данным МАГАТЭ, взрывчатка, которую принес БПЛА, сдетонировала примерно в 100 метрах от "Днепровской" линии электропередачи. Кто именно запустил снаряд, не сообщалось. В агентстве отметили, что пострадавших в результате инцидента не было. Также не было задето оборудование АЭС, однако была повреждена дорога между двумя главными воротами электростанции.

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