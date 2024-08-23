Заключенные колонии номер 19 в Волгоградской области захватили заложников, сообщают российские СМИ, цитирует "Медуза".

В нападении, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, участвовали как минимум трое заключенных. Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

В заложниках оказались четыре человека, сообщает Telegram-канал Baza. ФСИН подтвердила гибель одного сотрудника. Также Baza сообщает о трех погибших и как минимум двух раненых — сотруднике ФСИН и заключенном.

Нападавшие заявили о принадлежности к ИГИЛ, но достоверность этой информации пока не подтверждена, передает канал Baza.

ФСИН заявила, что в ИК-19 "проводятся мероприятия по освобождению заложников", не став пока раскрывать иные подробности. Дорога к ИК-19 перекрыта, сообщил телеканал РЕН.

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