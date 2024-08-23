Снайперы Росгвардии "нейтрализовали" четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии №19 в Суровикино. В ведомстве утверждают, что все заложники освобождены, сообщает русская служба Би-би-си.

В результате штурма исправительной колонии строгого режима №19 в Суровикино Волгоградской области силовиками все четверо захватчиков были "нейтрализованы". В Росгвардии заявили, что всех заложников удалось освободить. При этом их количество, а также число пострадавших и погибших в результате происшествия пока официально не называлось.

Первые сообщения о захвате заложников в ИК-19 появились сегодня около 13:30 по московскому времени.

Чуть позднее ФСИН России официально подтвердил, что осужденные (их количество не называлось) захватили в заложники (их число также не уточняли) сотрудников исправительной колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. В ведомстве добавили, что при захвате заложников в колонии есть пострадавшие.

Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет, информационные агентства и телеграм-каналы передают разную информацию об этом.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что как минимум один сотрудник ФСИН погиб. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники, утверждает, что при захвате заложников погибли три человека и как минимум пять пострадали.

Агентство "Интерфакс" пишет, что как минимум трое пострадавших направили в реанимацию. ТАСС со ссылкой на врачей сообщил, что четыре пострадавших сотрудника ФСИН были госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Эту информацию позднее подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По словам председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева, двое из них находятся в состоянии в тяжелом состоянии, еще двое — состоянии средней тяжести.

На появившемся в телеграм-каналах видео, которое, как утверждается, снял один из нападавших, видно несколько мужских тел в форме ФСИН, лежащих в крови. Би-би-си не может оперативно подтвердить подлинность этого видео.

При этом, как пишет Baza, двоим сотрудникам ФСИН удалось бежать от захватчиков. Один из тех, кто смог скрыться, — начальник ИК-19 Андрей Девятов. Он был ранен и находится в реанимации, утверждает Baza.

По данным Mash, силовики оцепили ИК-19. К месту происшествия прибыл вертолет санавиации. По данным канала, к колонии выехал мулла волгоградской мечети. Чуть позднее пропагандистский канал RT заявил, что в муфтияте Волгоградской области не подтвердили информацию о том, что местный мулла поехал на переговоры с заключёнными, которые захватили заложников в колонии.

Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области заявил РИА Новости, что переговоры с захватившими заложников в ИК под Волгоградом вести нельзя: "Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать?". По его словам, к преступникам нужно принимать самые суровые меры.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Президент России Владимир Путин заявил, что глава ФСИН России доложил ему "о ситуации, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области".

Что известно о нападавших

Захватчиков, изначально передавал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, как минимум трое — все они являются заключенными колонии №19.

Baza утверждает, что они заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству" (организация признана террористической и запрещена в России). Официального подтверждения этой информации пока нет.

Чуть позднее ТАСС со ссылкой на приговоры судов сообщил, что трое захвативших ИК-19 заключенных были осуждены за торговлю наркотиками, еще один получил наказание за непредумышленное убийство в ходе драки.

Телеграм-каналы Baza, Shot и "Осторожно, новости" опубликовали ориентировки на возможных захватчиков заложников, уточнив, что информация о них не является официальной.

По данным каналов, в захвате заложников предположительно могли участвовать: 28-летние Рамзиндин Тошев и Назирчон Тошов, 23-летний Рустамчон Наврузи и 29-летний Темур Хусинов.

По данным ТАСС, Тошев является гражданином Узбекистана, в 2023 году он был приговорен к 8 годам колонии по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 году был приговорен по этой же статье о сбыте наркотиков (ст. 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ) к 8,5 годам колонии строгого режима. По этой же статье был приговорен к 7 годам лишения свободы Наврузи Рустамчон, они также является уроженцем Таджикистана, сообщает ТАСС.

Гражданин Узбекистана Темур Хусинов был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2019 году, через три месяца — в ноябре этого года — он должен был выйти на свободу, уточняет агентство.

При этом издание "Агентство" (внесено в России в реестр "иноагентов") провело анализ видео, которые, как утверждается снимали захватчики колонии (Би-би-си пока не может подтвердить их подлинность), и утверждает, что на них присутствуют лишь два человека из четырех, ориентировки на которых были опубликованы в интернете.

Второй случай за лето

Захват заложников в колонии Волгоградской области стал уже вторым таким случаем за это лето.

16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел похожий инцидент. Тогда шестеро заключенных, обвиняемых по террористическим статьям, вооружившись ножами, захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Они требовали оружие и транспорт для побега, но в ходе операции силовиков все захватчики, кроме одного, были убиты. В телеграм-каналах тогда распространился ролик с видеообращением захватчиков, в котором они называли себя сторонниками "Исламского государства".

По сообщениям российских информагентств, заключенные в ростовском СИЗО требовали предоставить им автомашину и возможность покинуть страну.

Позже стали известны имена нападавших. Трое из них, Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицикиев — уроженцы Ингушетии, арестованные в Карачаево-Черкесии в 2022 году за попытку устроить взрыв в здании Верховного суда в Черкесске. За это в декабре 2023 года они были осуждены на сроки от 18 до 18,5 лет по статье "Терроризм". Малик Гандалоев, четвертый нападавший, тоже родом из Ингушетии. По утверждению источника "РИА Новости", он был судим за подготовку теракта. Даниил Камнеев находился в СИЗО под следствием за участие в экстремистской организации. Еще один участник нападения — Магомед Сайпудинов из Дагестана — был осужден по статьям о разбое и грабеже.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !