Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу начал серию встреч с лидерами партий, прошедших в парламент по итогам июльских выборов, в попытки найти кандидатуру нового премьер-министра, которого было бы готово поддержать большинство депутатов, сообщает русская служба Би-би-си.

Прошедшие 30 июня и 7 июля досрочные парламентские выборы привели к тому, что в Национальном собрании ни одна из партий не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Президентская партия "Вместе" не смогла повторить успех прошлых выборов и заняла второе место, уступив левому блоку "Новый народный фронт" (NFP) — однако и у него в парламенте 193 голоса, тогда как для абсолютного большинства нужно минимум 289.

Правительство, сформированное до выборов, продолжает действовать во временном качестве. В частности, ему выпало принимать гостей парижской Олимпиады. Последнее крайне возмутило членов левого альянса.

Избирательный блок NFP был сформирован накануне досрочных выборов из четырех партий левого толка, которые решили временно объединиться, дабы не допустить прихода к власти в стране ультраправых.

Члены ННФ предлагают поставить во главе кабинета министров 37-летнюю Люси Касте — гражданскую служащую, работающую в мэрии Парижа и мало известную в стране. Впрочем, мало кто считает ее серьезным претендентом на эту роль.

В субботу Макрон встретился с руководством "Нового народного фронта", затем с представителями своей собственной центристской партии (у нее 166 мандатов) и с правоцентристами из партии "Республиканцы".

В понедельник президент продолжит эту серию консультаций встречами с более радикальными правыми: блоком "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен (ультраправые заняли третье место со 142 депутатами) и с их союзниками, отколовшимися от "Республиканцев" в начале предвыборной кампании — самый известный среди них Эрик Сиотти.

В поисках компромиссного кандидата

В преддверии пятничных переговоров Елисейский дворец заверил, что Макрон "выполнит волю французского народа", постаравшись обеспечить при этом новому премьеру хоть сколько-нибудь значительное большинство, так чтобы правительство не рухнуло при первом же вотуме недоверия.

На переговорах с президентом Люси Касте сопровождали лидеры всех партий альянса — крайне левой "Непокоренной Франции", социалистов, зеленых и коммунистов.

"Похоже, президенту очень хочется сформировать собственное правительство, — сказала Касте по результатам встречи. — Мы ему дали ему понять, что формирование правительства — обязанность пришедшей к власти политической силы, то есть "Нового народного фронта"".

Раздробленный парламент сохранится еще как минимум около года, поскольку конституция запрещает президенту распускать его в течение года после досрочных выборов.

Аналитики полагают, что скорее всего на пост премьера будет предложена некая компромиссная фигура, у которой будет реальный шанс найти между партиями общий язык.

В политических кругах называют несколько потенциальных имен будущего главы правительства — в том числе экс-главы МВД от Социалистической партии Бернара Казнева и регионального лидера от Республиканской партии Ксавье Бертрана.

Сам Макрон своих симпатий (если они у него есть) не раскрывает.

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