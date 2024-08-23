Армавирский городской суд Краснодарского края вынес приговоры пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023, сообщает Новая газета.

Обвиняемые Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов получили по 6 лет и 4 месяца колонии. Магомеда Омарасхабова приговорили к 6,5 годам колонии, Рабадана Раджабова - к 9-ти.

Всех пятерых признали виновными в соучастии в массовых беспорядках, а Раджабова - еще и в насилии в отношении полицейского.

Подсудимые вину не признали. Приговор вступит в силу после решения второй инстанции.

Суд установил, что обвиняемые участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы "по призыву организаторов", "руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды". Беспорядки случились на фоне ближневосточного кризиса, когда в ответ на террористическую атаку ХАМАС на Израиль в начале октября, Израиль развернул крупномасштабные боевые действия по зачистке сектора Газы и точечного устранения лидеров движения.

Целью махачкалинских погромщиков неожиданно стал рейс из Израиля с беженцами, в поисках которых они выбежали на взлетное поле.

"Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц привели к полной блокировке работы аэропорта", — говорится в решении суда.

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