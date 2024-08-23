Роберт Ф. Кеннеди-младший, отпрыск знаменитого американского политического клана, ставший третьим по значимости кандидатом на президентских выборах в США, объявил, что приостанавливает свою кампанию и будет поддерживать Дональда Трампа, сообщает русская служба Би-би-си.

Кеннеди заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней.

Незадолго до выступления Кеннеди из его обращения в суд в штате Пенсильвания стало известно, что он принял решение поддержать Трампа.

Объявление об окончании кампании ожидалось с середины недели на фоне сообщений о том, что политик ведет переговоры с Трампом о том, что получит должность в администрации в случае победы республиканца на выборах.

Сам Трамп на этой неделе заявил в интервью CNN, что он "безусловно, будет открыт" для того, чтобы Кеннеди играл роль в его администрации, если тот выйдет из гонки и поддержит республиканского кандидата.

"Он мне нравится, и его уважаю, — сказал Трамп. — Я был бы польщен таким одобрением, безусловно".

Кеннеди также настаивал, чтобы Трамп позволил его политическому движению продолжить свою деятельность, что может включать участие в выборах в некоторых штатах.

Слухи о том, что независимый кандидат может сняться с гонки и поддержать Трампа, появились в начале недели. Во вторник напарница Кеннеди Николь Шенахан сообщила лос-анджелесской медиакомпании Impact Theory, что он рассматривает возможность прекращения своей кампании, чтобы объединить усилия с Трампом. Шенахан сказала, что Трамп заинтересовался их политикой в области здравоохранения, поэтому стоит рассмотреть возможность создания "партии единства".

Шенахан заявила, что у штаба Кеннеди оставалось два пути: остаться в гонке с целью набрать 5% голосов, чтобы получить право на федеральные фонды для участия в следующих выборах, или объединиться с Трампом.

Трамп уже обращался за поддержкой к Кеннеди, о чем свидетельствует телефонный разговор, просочившийся в июле в Reuters и другие издания. В середине июля Кеннеди пришлось извиняться после утечки видеозаписи частного телефонного разговора, в котором слышно, как Трамп пытается убедить независимого кандидата в президенты поддержать его.

70-летний Кеннеди, сын покойного политика-демократа Роберта Ф. Кеннеди и племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди, начал свою президентскую кампанию как демократ, бросив вызов президенту Джо Байдену в борьбе за номинацию.

В качестве независимого кандидата и родственника известных деятелей Демократической партии Кеннеди представлял значительную угрозу для кандидатуры Джо Байдена, особенно после его провальных дебатов с Дональдом Трампом. В штабе демократов опасались, что Кеннеди сможет отобрать у Байдена голоса избирателей, особенно в колеблющихся штатах, в основном и определяющих исход голосования.

Кеннеди-младший подхватил эту мысль и объявил, что будет спойлером и для Байдена, и для Дональда Трампа, собирая голоса тех демократов и республиканцев, которым не нравятся кандидаты от их партий.

Ситуация, однако, изменилась с выходом Байдена из президентской гонки. Проведенный в августе опрос Ipsos показал, что Кеннеди поддерживают 4% электората, по сравнению с 10% месяцем ранее.

Аналитики отмечали, что среди сторонников Кеннеди больше представителей тех демографических категорий, которые более характерны для республиканского и даже специфически трамповского электората.

Кто такой Роберт Ф. Кеннеди-младший

Кеннеди, юрист по образованию, известен как ярый защитник окружающей среды и противник вакцинации. В 2021 году администрация Instagram удалила его аккаунт, объяснив это тем, что там "неоднократное распространялись ложные утверждения".

Сестра политика Керри Кеннеди назвала позицию своего брата по вопросу вакцинации очень опасной.

Кеннеди также опубликовал книгу "Настоящий Энтони Фаучи", в которой обвинил бывшего руководителя эпидемиологической службы США в "историческом перевороте против западной демократии". В прошлом году во время выступления в Вашингтоне на тему вреда вакцин он ссылался на опыт нацистской Германии.

Роберт Кеннеди-младший осудил российскую агрессию против Украины. Однако он считает, что на эти действия Москву спровоцировали США, и выступает против военной помощи Вашингтона Киеву.

Он также обещает резко сократить американские расходы на оборону.

Кеннеди-младший страдает спазматической дисфонией — расстройством мышц голосового аппарата, искажающим голос.

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