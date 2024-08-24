По делу о нападении с ножом в немецком городе Золинген, в результате которого три человека погибли и восемь получили тяжелые ранения, арестован 15-летний подросток. Полиция считает, что он мог заранее знать о готовящемся нападении, сообщает русская служба Би-би-си.

Он был арестован после того, как две женщины услышали его разговор по телефону, в котором он обсуждал произошедшее, и сообщили в полицию.

Личность нападавшего до сих пор не установлена, его поиски продолжаются. Ему удалось скрыться с места преступления, и найти его по горячим следам полиции не удалось из-за возникшей паники.

Нападение произошло на празднике по случаю 650-летия основания города. Золинген расположен на западе Германии, в 25 км от Дюссельдорфа, население города составляет 160 тысяч человек.

Согласно заключению судмедэкспертов, нападавший целенаправленно бил в шею жертв, все его удары были выверены и точны.

В субботу полиция Золингена провела пресс-конференцию и сообщила следующее:

Вблизи места преступления обнаружены несколько ножей, один из них может принадлежать нападавшему.

Мотивы нападения неизвестны, полиция не исключает террористический мотив, других очевидных мотивов следователи не видят. Пострадавшие, по всей видимости, не были знакомы с нападавшим.

Четверо из восьми раненых борются за жизнь, их состояние крайне тяжелое.

Жертвами нападения стали двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина.

Местных жителей по-прежнему просят не выходить на улицу без крайней нужды, окрестные дороги все еще перекрыты.

Бургомистр Золингена Тим Курцбах написал в фейсбуке, что горожане пребывают в "шоке, ужасе и глубокой скорби".

"Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненых", — написал Курцбах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко шокирована жестоким нападением в Золингене, побладарила полицию, занимающуюся поиском преступника, и призвала как как можно скорее установить мотивы нападавшего.

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