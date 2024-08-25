Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Павел Дуров, основатель и руководитель Telegram, управляющей одноименным популярным мессенджером, задержан французской полицией после посадки его частного самолета в аэропорту "Ле Бурже", сообщают французские телеканалы LCI и TF1, входящие в один холдинг.

Он был задержан жандармами Жандармерии воздушного транспорта, как только вышел из самолета.

Источник BFMTV позже подтвердил информацию TF1.

Как пишет TF1, Дуров был объявлен в розыск на том основании, что отсутствие модерации в телеграме и сотрудничества с правоохранительными органами сделало его соучастником незаконной деятельности, происходящей в этой сети, в том числе распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.

Французские СМИ пишут, что Дуров, помимо российского, имеет французское гражданство. По их данным, он знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Почему он приехал в этот раз, источники не понимают.

Сообщается, что бизнесмен прилетел из Азербайджана.

Telegram пока не комментировал сообщения о задержании Павла Дурова.

Российский МИД заявил, что посольство во Франции "сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена".

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