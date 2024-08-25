Обстрел нефтяного танкера "MV Sounion" у берегов Йемена проиранскими повстанцами-хуситами может привести к утечке миллиона баррелей нефти в Красное море. Об этом предупредил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Экипаж танкера эвакуирован, однако "хуситы, похоже, полны решимости потопить судно и его груз в море", сообщили во внешнеполитическом ведомстве США. Поддерживаемые Ираном повстанцы в ходе своих атак на протяжении нескольких месяцев ясно дали понять, что намерены "уничтожить рыболовную экономику и местные экосистемы, являющиеся источником для существования йеменцев и других общин в регионе", добавил Миллер. Он призвал хуситов "незамедлительно прекратить эти действия".

Нападение хуситов на нефтяной танкер "MV Sounion"

Судно "MV Sounion", принадлежащее греческой компании и перевозившее 150 000 тонн сырой нефти, было поражено тремя снарядами у йеменского порта Ходейда 21 августа. Йеменские хуситы заявили, что обстреляли танкер беспилотниками и ракетами.

Военно-морская миссия ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море эвакуировала в безопасное место экипаж "MV Sounion", состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стоит на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. В Aspides также предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

23 августа Британское управление морской безопасности (UKMTO) сообщило, что на "MV Sounion" вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, были продемонстрированы три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.

Удары хуситов по гражданским судам в Красном море

На фоне войны Израиля против террористической группировки ХАМАС йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море, в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет. Поддерживаемые Ираном хуситы, являющиеся союзниками террористичекой группировки ХАМАС, заявляют, что действуют "в знак солидарности" с палестинцами.

Утечка в миллион баррелей нефти с "MV Sounion" примерно в четыре раза превысила бы объемы топлива, выброшенные в море в результате аварии танкера Exxon Valdez, произошедшей у берегов Аляски в 1989 году. Возникший тогда разлив нефти считается одной из самых разрушительных экологических катастроф в истории.

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