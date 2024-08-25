Четверо журналистов международного информационного агентства Reuters, в том числе и гражданин Латвии, получили ранения в результате ракетного обстрела гостиницы в Краматорске Донецкой области Украины. Об этом заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.

Пострадавшие журналисты Reuters являются гражданами Латвии, Украины, США и Германии. Кроме того, под завалами оказался гражданин Великобритании, спасатели к нему пока не могут добраться.

По информации телеканала TV3, пострадавшим гражданин Латвии - независимый журналист Виктор Саенко. Журналисты TV3 Иева Варна и Сергей Медведев, продолжающие свою работу на Донбассе, выяснили, что травмы, полученные Саенко, не опасны для жизни. Пострадавший журналист уже сообщил о случившемся своим родственникам.

В заявлении Филашкина не упоминалось название гостиницы в Краматорске, но судя по фотографиям, это гостиница "Сапфир". В результате удара также были повреждены близлежащие здания.

Украинская прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело о нарушении правил ведения войны.

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