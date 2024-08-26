Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Воздушная тревога утром 26 августа объявлялась по всей территории страны.

Целью удара, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, стали объекты энергетической инфраструктуры. "Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", — сообщил он.

Компания "Укрэнерго" распорядилась ввести экстренные отключения света в связи с атакой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. "Враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram-канале.

В Луцке в ходе атаки поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, известно об одном погибшем, сообщил глава областной военной администрации Игорь Полищук.

В Запорожской области в результате российской атаки погиб мужчина. Еще один мирный житель погиб в Днепропетровской области, сообщили местные власти.

В Полтавской области в результате обстрела промышленного объекта ранены пять человек. Взрывы были также слышны в Харькове, Одессе, Днепре, Житомире, Кривом Роге, Львове.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !