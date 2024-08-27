Армия РФ в ночь на вторник, 27 августа, нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Телеканал "Суспiльне" передал, что в городе слышны звуки взрывов. Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что погибло два человека, повреждены дома, магазины, заведение общественного питания и автотранспорт.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул ранее сообщал, что в результате попадания ракеты в здание гражданской инфраструктуры погибла женщина, еще четверо пострадавших были госпитализированы. Под завалами могут оставаться еще пять человек, добавил Вилкул. Спасательные работы продолжаются. Telegram-канал "Днiпро Оперативний" указывал, что здание, в которое попала баллистическая ракета - это отель.

Украинские СМИ также пишут, что звуки взрывов были слышны в Запорожье, Сумах, Ровно и Хмельницкой области. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области. О жертвах и разрушениях в этих регионах не сообщается. Воздушные силы ВСУ предупредили, что с авиабазы в российском городе Энгельс взлетели несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Накануне РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Украины

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Украины, в основном целясь в энергетические объекты. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по 15 регионам страны было выпущено 236 ракет и дронов, большую часть из которых сбила ПВО.

В результате было повреждено несколько объектов энергоинфраструктуры, включая Киевскую ГЭС. Кроме того, по данным МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, погибло семь человек и 47 пострадали. На фоне российских ударов в нескольких областях Украины возобновились отключения света.

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