Популярность мессенджера Telegram возросла после того, как его основатель Павел Дуров был задержан во Франции. Количество загрузок Telegram на устройства с iOS в мировом масштабе увеличилось на 4 процента за сутки - об этом в понедельник, 26 августа,написало издание TechCrunch.

Во Франции мессенджер Дурова в этот день занял первое место по загрузкам в App Store в категории соцсетей и стал третьим в общем рейтинге приложений. В американском онлайн-магазине приложений для гаджетов Apple Telegram 26 августа одно время был вторым в категории соцсетей, но затем опустился на третье место.

В рейтинге лучших приложений App Store (в который не включаются игры) мессенджер поднялся с 18-го на восьмое место по популярности в США, сообщает сервис аналитики Appfigures. Позиция в этом рейтинге определяется не только количеством установок, но и скоростью загрузки, а также некоторыми другими факторами.

Задержание Павла Дурова

Основатель Telegram был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. По предварительным данным, его подозревают в совершении преступлений по 12 статьям, в том числе за соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок, хранении порнографического контента с несовершеннолетними, распространении наркотиков, хакерстве, мошенничестве и отказе делиться информацией с правоохранительными органами. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

Срок содержания Дурова под стражей продлен до среды. Прокурор Парижа уточнил, что основатель Telegram задержан по делу о киберпреступности. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул: дело Дурова не носит политический характер.

Павел Дуров, ранее основавший российскую соцсеть "В контакте", создал Telegram в 2013 году. В настоящее время это четвертый по популярности мессенджер в мире, Дуров в июле оценивал число активных пользователей в 950 миллионов. Он основной владелец Telegram, стоимость мессенджера оценивается в 30 млрд долларов. В 2014 году Дуров покинул Россию, "отказавшись подчиниться требованиям правительства закрыть оппозиционные сообщества на его платформе "В контакте", которую он затем продал.

В 2021 году Дуров получил французское гражданство. По данным Forbes, у него помимо французского и российского, есть также гражданства государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ. При этом срок действия российского паспорта по состоянию на 2022 год уже истек. Вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины, в апреле 2022 года, Дуров попросил журнал Forbes не называть его российским бизнесменом.

Перебои в работе Telegram в РФ

В ночь на 19 августа у пользователей в РФ возникли проблемы доступом к Telegram. Некоторые эксперты объясняли это тестированием российскими регуляторами методов блокировки VPN-сервисов.

21 августа в России произошел более масштабный сбой, который охватил, кроме Telegram, также WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Discord. Кроме того, оказался затруднен доступ российских пользователей к "Википедии", маркетплейсу видеоигр Steam, соцсети "ВКонтакте" и сервису трансляций Twitch.

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