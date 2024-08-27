Российские войска в ночь на 27 августа осуществили новый массированный удар по Украине. В Киеве ночью слышали три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Власти заявили, что российские военные нанесли по Украине комбинированный удар, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве за ночь четыре раза объявляли воздушную тревогу: сперва из-за атаки беспилотников, затем — из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" в направлении западных регионов Украины. Около пяти утра стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Киеву. "Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов", — заявил Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 15 ударных дронов и несколько ракет. "Все, что летело на столицу Украины — уничтожено", — утверждает он. Попко отметил, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района упали обломки, вызвав возгорания.

В Кривом Роге в результате российского ракетного удара по гостинице "Аврора" два человека погибли и пятеро пострадали, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Четырехэтажное здание частично разрушено. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пятерых человек. Двое из них — 43-летняя женщина и 37-летний мужчина — госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Под завалами могут находиться еще двое пропавших без вести жителей. Помимо гостиницы, по данным украинских властей, повреждены шесть близлежащих магазинов, четыре многоэтажных дома и восемь автомобилей.

Российское агентство РИА "Новости" утверждает, что, по информации "пророссийского сопротивления", под удар попала гостиница, где размещались иностранные инструкторы ВСУ — якобы оттуда вывезли 15 пострадавших, говоривших на английском языке.

Законный глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью в ходе российской атаки дронов погибли трое местных жителей и ранены пятеро. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов повреждены частные дома, произошли пожары. По данным МВД Украины, в результате атаки повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражи. В ведомстве говорят, что погибли два человека, ранены четверо.

В Харьковской области вечером 26 августа под ракетный удар попал объект инфраструктуры в селе Андреевка в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска ударили из комплекса "Искандер" в 23:43. Повреждены здания и три автомобиля. Пострадали четыре человека.

В Хмельницкой области в результате российской атаки загорелись два частных дома и пострадал один человек, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В Херсонской области российские военные около 7 утра 27 августа атаковали Новоалександровку. Село в Бериславском районе обстреляли из артиллерии, также его атаковали дроны. Ранены 69-летний мужчина и 72-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в Херсонской областной администрации.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские военные в ночь на 27 августа нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. По его словам, самолеты МиГ-31К запустили три ракеты Х-47М2 "Кинжал", бомбардировщики Ту-22М3 — пять крылатых ракет Х-101. Кроме того, комплекс "Искандер-М" запустил баллистическую ракету, а "Искандер-К" — крылатую ракету. Также российские войска использовали 81 ударный беспилотник "Шахед".

По состоянию на 9:00, украинские силы ПВО сбили пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных дронов. Кроме того, десять беспилотников "локационно потеряны", предположительно, они упали на территории Украины, один дрон пересек границу с Беларусью, а еще десять оставались в воздушном пространстве Украины. Олещук добавил, что силы ПВО отражали атаку беспилотников в 16 областях: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки в ночь на 27 августа погибли четыре человека и 16 пострадали. В регионах продолжается спасательная операция в местах, где есть попадания или упали обломки, сказал он. "Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", — подчеркнул Зеленский.

Российские войска накануне, 26 августа, нанесли самый массированный удар по Украине с начала войны, применив 127 ракет и 109 дронов. По оценке "Экономической правды", воздушная атака 26 августа стоила России около 1,26 млрд долларов. В результате атаки по всей Украине погибли семь человек и 47 пострадали, сообщили в ГСЧС. Среди пострадавших четверо детей.

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