Российские Telegram-каналы Mash и Shot, близкие к силовым структурам, а также провоенные блогеры сообщили утром 27 августа, что украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки.

Как утверждает Mash, границу пытались перейти до 200 человек на нескольких БМП, начались боестолкновения. Shot приводит другую информацию: около 8 утра к Нехотеевке подошли восемь бронемашин и до 60 военных, начался бой с российскими пограничниками, атаку отбили, ВСУ потеряли до 20 человек.

Telegram-канал "Белорусский силовик" заявил, что у Нехотеевки произошел бой российских пограничников с силами ВСУ; по его данным, Украина привлекла роту солдат и бронемашины. Telegram-канал "Два майора", критически настроенный к Минобороны РФ, сообщил, что информация о том, что у Нехотеевки ВСУ задействовали "200-500 человек живой силы", не соответствует действительности.

Mash добавил, что ВСУ якобы пытались прорваться в районе погранперехода "Шебекино" (13 км от Нехотеевки), задействовав около 300 человек личного состава. Shot, а также издание Readovka сообщили, что никаких боестолкновений у КПП не произошло. Readovka пишет, что произошел бой у Журавлевки (6 км от Нехотеевки), где российские силы, как и у Нехотеевки, отбили атаку.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что появилась информация о попытке ВСУ прорваться через границу Белгородской области. "По данным министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — заявил Гладков.

Министерство обороны РФ и ФСБ не комментировали сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области. Минобороны сообщало, что ночью и утром 27 августа Белгородскую область пытались атаковать четыре украинских беспилотника.

6 августа Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области. По оценке "Медузы", основанной на видеосвидетельствах, к 22 августа ВСУ взяли под свой контроль около 950 квадратных километров территории региона, в пределах которых находятся 66 населенных пунктов. На фоне наступления в Курской области в соседних регионах РФ также сообщалось о попытках прорыва ВСУ.

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