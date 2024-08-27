Владимир Зеленский собирается в сентябре передать президенту США Джо Байдену план победы Украины в войне, который включает четыре направления. Одно из них — наступление ВСУ в Курской области, заявил президент Украины на пресс-конференции.

"Одно из направлений [плана], часть которого уже выполнена, — это Курщина. Второе направление — это стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третье направление — мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое — экономическое, про это детально говорить не буду", — сказал Зеленский.

По его словам, будет "справедливо", если план победы вначале будет представлен президенту США, потому что его успех зависит от того, даст ли Белый дом Украине то, что в этом плане упомянуто. Зеленский заявил, что представит план на встрече с президентом в сентябре.

"И думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем кто будет президентом, а выполнить этот план очень хочется", — добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что "курская операция" связана и со вторым саммитом мира, который собирается провести Киев. "Связана ли курская операция со вторым саммитом мира? Да, потому что курская операция — один из пунктов плана победы Украины", — сказал Зеленский. Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что второй саммит мира Украина хочет провести в одной из стран "глобального Юга".

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