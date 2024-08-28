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Российский МИД объявил об очередном расширении списка граждан США, которым бессрочно запрещается въезд в Россию (это представляется как ответ на западные персональные санкции).

Среди, как их назвали в МИД, "закрытников" ведомство особо выделяет "сотрудников редакций и репортеров ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастных к изготовлению и распространению "фейков" о России и российских вооруженных силах, пропагандистскому "прикрытию" развязанной Вашингтоном "гибридной войны"".

Журналисты, включенные в список, работают в New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Среди них значатся несколько активно освещающих войну в Украине:

  • Марк Сантора (New York Times, у него буквально вчера вышел репортаж из Торецка)

  • Эндрю Крамер — постоянный корреспондент New York Times в Украине, в прошлом работал также в России

  • Майкл Гордон — один из корреспондентов Wall Street Journal, был одним из авторов большой статьи от 17 августа о ранних стадиях украинского наступления в Курской области

  • Нил Макфаркуар (корреспондент New York Times, работал в России в 2014–2019 годах); последняя его публикация — о российских уголовных делах против иностранных журналистов, посещавших оккупированную ВСУ часть Курской области.

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