Северная Корея с середины 2022 года отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находилось оружие, сообщило во вторник, 27 августа, американское издание Newsweek со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Поставки осуществлялись через порт Наджин на востоке КНДР. В контейнерах могли находиться более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника. Этот объем морских поставок почти вдвое превышает данные Южной Кореи от февраля текущего года.

Тогда министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что Пхеньян отправил России почти семь тысяч морских контейнеров с вооружением. В июне в разговоре с журналистами Bloomberg министр сказал, что КНДР отправила в РФ более пяти миллионов снарядов для артиллерии. В обмен на поставки оружия Россия предоставляет Северной Корее энергоресурсы, а также космические технологии для создания ракет и разведывательных спутников.

Расширение военного сотрудничества РФ и КНДР

Россия после вооруженного вторжения в Украину активно развивает сотрудничество с КНДР. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию. В июне этого года президент РФ Владимир Путин нанес ответный визит.

Официально власти двух стран сообщали, что на встречах обсуждалось преимущественно экономическое сотрудничество. Они отрицали поставки оружия КНДР в Россию. В феврале американские расследователи, проанализировав сотни спутниковых снимков, выяснили, что с августа 2023 года КНДР могла поставить России более 2,5 миллиона боеприпасов.

Генпрокуратура Украины уже зафиксировала использование Россией северокорейских ракет при обстрелах украинских территорий.

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