Центральными событиями лета в трансатлантической политике безопасности и обороны стали Мирный саммит по Украине и саммит НАТО в Вашингтоне. Они продемонстрировали готовность альянса продолжать и развивать поддержку Украины и укреплять оборонный потенциал европейских стран.

Кремль тоже использовал это время, чтобы улучшить имидж своего альтернативного союза по безопасности и сотрудничеству: в информационном пространстве в России и за ее пределами появились рассказы об успехах в укреплении и расширении новых альянсов в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана более 20 лет назад как евразийский институт регионального сотрудничества, который в первую очередь был ориентирован на обсуждение специфических для региона вопросов в сфере безопасности, экономики и культуры. Но влияние организации в более широком международном и практическом контексте было ограниченным. Ценности и принципы работы организации до сих пор не способствовали углублению интеграции между странами и выработке единой международной позиции по принципу "невмешательства". В состав организации вошли крупнейшие игроки региона - Россия и Китай, а также Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, а два года назад - Иран.

Новый мир России в ШОС

На саммите в Астане в июле состав участников был расширен за счет Белоруссии. На нем было намечено направление этой организации: расширение круга вопросов, которые она решает. В информационном пространстве в первую очередь подчеркивалась сила и прочность ШОС в контексте общей международной системы.

Например, ШОС позиционировалась как один из элементов сохранения международной системы, созданной ООН. Эта идея очень характерна для риторики Путина, когда он утверждает центральную роль ООН в обеспечении международной системы, верховенства закона и порядка. Путин рассматривает ООН как инструмент реализации российских интересов, поскольку в рамках этой организации Россия обладает некоторой силой благодаря постоянному членству в Совете Безопасности. Через него она может проводить свою внешнеполитическую повестку дня и "защищать международную систему". Кроме того, по его мнению, организация способствует инновационным процессам в международных организациях через сотрудничество с ООН. С 1 июля Россия в течение месяца занимала пост председателя в Совете Безопасности ООН. Это давало ей право определять повестку дня, и Россия в качестве одного из приоритетов выдвинула обсуждение сотрудничества с региональными организациями - СНГ, СБСЕ и ШОС. Роль региональных организаций в институциональной структуре ООН была преувеличена, чтобы увеличить роль и значение российских организаций - но при этом она не была основана на реальном потенциале этих объединений.

В СМИ со ссылками на китайских политических экспертов распространяются сообщения о ШОС как об организации, которая обеспечивает подлинное многостороннее представительство, противостоит гегемонии, силовой политике и конфронтации между блоками, выстраивая новую модель сотрудничества. Кремлевский нарратив представляет ШОС как основу нового мирового порядка, подчеркивая общность ценностей, синергию интересов и культурные ценности, объединяющие страны-участницы организации. Через эту призму культивируется роль организации, причем российские эксперты отмечают, что масштаб ее представительства - экономический и по численности населения - свидетельствует, что она способна решать вопросы глобального политического характера и безопасности. Косвенно подчеркивается инициатива российского президента, который в рамках евразийской архитектуры безопасности продвигает исключение любого военного присутствия "внешних держав". Более того, подчеркивается, что именно Путин определяет приоритеты будущей деятельности организации. Мнение китайских и российских экспертов дополняется признанием Путина, что деятельность организации является подтверждением многополярности мира. По мнению российских экспертов, привлекательность организации для стран-членов заключается в ее способности реализовать национальные интересы каждой страны без ущерба для других членов. Участие Путина в саммите, в частности, по мнению экспертов, укрепило влияние Москвы и ее союзников на международной арене.

Эта синергия российского и китайского нарративов явно направлена на то, чтобы приумножить силу и мощь организации на саммите, продемонстрировать его участникам и широкой общественности важность организации и противопоставить ее западному мировому порядку. Цель вполне ясна: сформировать в информационном пространстве баланс сил, обозначить присутствие альтернативной институциональной силы в международной системе. И показать, что ее движущая сила - Россия.

Конкуренция с НАТО

Освещение саммита в Астане в СМИ призвано четко разграничить и противопоставить два конкурирующих полюса внутри организации - союзников Москвы и союзников Вашингтона.

В российском информационном пространстве саммит ШОС сравнивается с саммитом НАТО. Он преподносится как встреча ключевых геополитических игроков, и тем самым фокус силы в дискуссии смещается с Запада в сторону ШОС - чтобы явно обозначить ее как альтернативу НАТО. Участие России и Китая упоминается как основа сотрудничества этой организации, бросающая вызов порядку, созданному и поддерживаемому НАТО, в том числе в военной сфере.

Важность ШОС подчеркивают, в частности, прозвучавшие на саммите заявления о причастности Китая к регулированию украинского конфликта, а также обвинения в адрес НАТО в связи с его ролью в конфликте, а также его вмешательство во внутренние дела Китая и дискредитация его внутренней и внешней политики.

Путин использовал саммит, чтобы еще раз озвучить свою позицию: именно политика США во главе с их сателлитами виновата в украинском "кризисе". Путин публично выразил мнение, что нельзя объявлять прекращение огня в надежде на позитивные шаги украинской стороны. Он также не считает достаточно полезным участие посредников в урегулировании конфликта: по его словам, Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Таким образом, Кремль пытается показать, что он работает над прекращением войны, активно предлагая возможные решения, и выставляет Украину и ее союзников в качестве иррациональных, непримиримых и бесчеловечных игроков, которые виноваты в продолжении войны. Китайский аспект используется для того, чтобы усилить впечатление о коллективной "сомнительной" позиции Запада не только по отношению к России, но и к своим важнейшим союзникам, усиливая созданное неблагоприятное восприятие.

Главное - помнить: у России друзей хватает!

Саммит Шанхайской организации сотрудничества был посвящен не только формированию имиджа организации, но и подчеркивал роль и значение лидеров. Личные контакты лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина были представлены как один из аспектов укрепления стабильности и мира, в том числе в Евразийском регионе. Например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил неоценимый вклад России в укрепление потенциала Шанхайской организации сотрудничества и публично поблагодарил Путина за это. Тесное сотрудничество лидеров косвенно оценили и руководители стран-партнеров России. Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Запад не смог обеспечить глобальную безопасность и что на Западе нет лидеров, способных самостоятельно принимать ответственные решения. Тесные личные отношения и политические связи Си и Путина рассматриваются как гарантия стабильности партнерства, делая обоих лидеров и их пребывание у власти де-факто необходимым условием мира.

Каждая из индивидуальных встреч Путина на саммите также широко освещалась в СМИ, создавая впечатление о растущем числе союзников России. Были выделены встречи с президентом Ирана и сближение двух стран, принятие Белоруссии в члены ШОС и политический триумф России в рамках ШОС. Большое внимание было уделено и российско-турецким отношениям, подчеркнуто их стремление к сближению с Россией и налаживанию более тесных экономических связей. Кремль, со своей стороны, использует эту возможность, чтобы указать на прошлые "проступки" Турции против России, пытавшейся выступить посредником в украинском конфликте. Нарратив строится таким образом, что сближение с Россией идет по инициативе Турции. Утверждается, что давление США и санкции против России затрудняют проведение экономических операций между Россией и Турцией, но обе страны готовы устранить препятствия и удвоить объемы торговли. После саммита в российских СМИ появились новости о желании Турции вступить в ШОС.

СМИ делали акцент на плотном графике Путина во время саммита: многочисленных двусторонних переговорах и партнерстве с Китаем, а также на стремлении Турции к сотрудничеству с Россией. Это должно было сформировать представление о том, что Россия популярна, и сотрудничество с ней пользуется спросом.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане освещался в российских СМИ как важный инструмент кремлевской дипломатии и двустороннего сотрудничества, демонстрирующий внешнеполитическую ориентацию и политическую жизнеспособность России. В условиях изоляции страны для нее это важно. Для Кремля также важно демонстрировать динамику развития азиатского вектора, который сегодня является жизненной силой российской внешней политики. Некоторые из нарративов, прозвучавших на саммите, были перепечатаны в российских СМИ со ссылкой на китайские, что подчеркивает идеологическую связь в риторике. Это, по крайней мере в контексте данного конкретного события, свидетельствует о тенденции к снижению потребности в подтверждении новостей с точки зрения "западных экспертов".

Перевод с латышского. * Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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