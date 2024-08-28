Основателю Telegram предъявлено обвинение в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Максимальное наказание, которое грозит Дурову - до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. евро.

Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Также Дурова обязали появляться в полиции два раза в неделю.

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