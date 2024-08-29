Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил войну РФ в Украине с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Доме народных собраний (здании парламента) в Пекине. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча состоялась в рамках усилий по поддержанию открытыми каналов связи и ответственному выстраиванию отношений между США и КНР, говорится в заявлении.

В ходе общения был затронут ряд международных проблем, включая китайско-тайваньские отношения и ситуацию в Южно-Китайском море.

Как передает агентство KUNA, Салливан высказал Пекину озабоченность в связи с поддержкой КНР российской оборонной промышленности и последствиями этого для европейской и трансатлантической безопасности.

Готовится телефонный разговор Байдена и Си

Кроме того, обсуждалось дальнейшее выполнение обязательств, озвученных президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой Си на саммите в Вудсайде (штат Калифорния) в ноябре 2023 года, в том числе - в рамках борьбы с наркотиками, коммуникации военных двух стран и безопасного использования искусственного интеллекта.

В ближайшие недели должен состояться телефонный разговор между Байденом и Си, указали в Белом доме.

Председатель КНР подтвердил приверженность Китая "стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", передало агентство AFP. Си выразил надежду, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином, чтобы "идти навстречу друг другу".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !