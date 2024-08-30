Планы о выходе компании Павла Дурова на IPO после предъявления ему обвинений во Франции рискуют не осуществиться. Об этом пишут журналисты Financial Times (FT), которые ознакомились с финансовой отчетностью "Телеграма" за 2023 год и поговорили с экспертами, сообщают "Важные истории".

В марте в интервью FT Дуров заявил об оценке стоимости компании в более чем 30 млрд долларов. Источники издания тогда рассказали, что IPO произойдет, когда компания станет прибыльной, а ситуация на рынке будет благоприятной.

По итогам 2023 года выручка "Телеграма" составила 342 млн долларов при операционном убытке в 108 млн долларов, следует из отчетности, которую изучили журналисты FT. Общие потери компании за год достигли 173 млн долларов.

Павел Дуров единоличный владелец "Телеграма", компания привлекла долговое финансирование для покрытия убытков. Его объем составил 2,4 млрд долларов, при этом Дуров лично вложил 64 млн долларов в облигации компании, пишет FT со ссылкой на отчетность.

Убытки в 2023 году были частично сбалансированы переоценкой цифровых активов мессенджера, стоимость которых на конец 2023 года составила 400 млн долларов. Кроме того, за несколько месяцев 2024 года "Телеграм" уже получил более 244 млн долларов за счет продаж монеты Toncoin.

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