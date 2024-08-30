Транзит газа из РФ будет остановлен, а по истечении сроков контрактов прекратит работу и нефтепровод "Дружба", заявил советник главы офиса Зеленского.

Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российского газа в Европу. Это в пятницу, 30 августа, подтвердил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью украинскому порталу Новини.LIVE.

"Более того, напомню, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", - отметил Подоляк. По его южной ветке нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. "Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти", - подчеркнул он.

Подоляк исправил свои слова о транзите нефти из РФ в Европу

Позднее Подоляк опроверг собственные слова о прекращении транзита нефти с 2025 года. Украина будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме до завершения действия контрактов, сказал он телеканалу "Мы - Украина".

"Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до даты завершения действия таких контрактов. Это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами. И, кстати, недавний положительный визит главы "Нафтогаза" Чернышева в Словакию в очередной раз это подтверждает", - сказал Подоляк.

Как напоминают украинские СМИ, по контракту между украинской "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" Украина прокачивает российскую нефть до 2029 года.

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