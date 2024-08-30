В результате взрыва на предприятии по производству взрывчатых веществ Diehl Defence в Тройсдорфе двое сотрудников получили тяжелые травмы.

На территории оборонного концерна Diehl Defense в Тройсдорфе (земля Северный Рейн - Вестфалия) произошел мощный взрыв, сообщают немецкие СМИ, в пятницу, 30 августа. В результате двое сотрудников получили тяжелые травмы, их доставили в близлежащие больницы.

Сообщение о ЧП поступило около 9.32 утра по местному времени, рассказал изданию Bild начальник пожарной бригады города Ларс Гедель (Lars Gödel). По его словам, одно из зданий предприятия получило сильные повреждения, и пожарные не могли туда зайти. Здание обесточили, на место прибыли несколько машины скорой помощи, два спасательных вертолета и полиция.

Как пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger, у Diehl Defense есть два дочерних предприятия в Тройсдорфе - Dynitec и DynaEnergetics, которые занимаются в основном производством взрывчатых веществ.

Пресс-секретарь компании Давид Фоскуль подтвердил факт взрыва. Он отказался предоставить подробности об инциденте из соображений безопасности, но сказал, что угрозы для жителей нет.

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