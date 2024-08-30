Министры обороны стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились проводить обучение украинских солдат как можно ближе к Украине, но не на ее территории, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, до конца года страны ЕС должны подготовить 75 тысяч украинских военных. На сегодняшний день обучение прошли уже 60 тысяч человек.

Боррель также сказал по итогам встречи министров, что страны Евросоюза с начала войны выделили Киеву 43,5 млрд евро военной помощи.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !