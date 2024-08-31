Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам главы Минобороны Украины, для ударов глубоко по территории РФ могли бы использоваться комплексы ATACMS.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон передал американской стороне список целей для нанесения ударов глубоко по территории РФ. "Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты жителей от российского террора… так что я надеюсь, что нас услышали", - сообщил глава Минобороны Украины в интервью CNN, которое канал разместил на своем сайте в пятницу, 30 августа.

По словам Умерова, для ударов могли бы использоваться армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. "Мы не хотим позволить их (российской. - Ред.) авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", - добавил министр.

Пентагон: Позиция США по ATACMS не изменилась

Пока не ожидается, что США ослабят ограничения на использование ATACMS, констатировал CNN. "Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США в сфере безопасности для защиты от трансграничных атак, другими словами, для ведения встречного огня. Но что касается дальних ударов, ударов глубоко по территории России, наша политика не изменилась", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер ранее на этой неделе.

Вашингтон дал понять, что Киеву не стоит ожидать новых значительных поставок ATACMS из-за ограниченного количества на складах США и длительного времени производства комплексов.

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