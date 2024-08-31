Победитель парламентских выборов во Франции представил резолюцию о созыве парламента для инициирования импичмента президента страны.

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" (LFI) инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона, сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в соцсети X в субботу, 31 августа.

"Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям для совместного подписания. Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его отстранить", - написала она. Речь идет о резолюции о созыве парламента для запуска импичмента.

"Неподчинившаяся Франция" приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единого кандидата от блока левых "Новый народный фронт" (NFP) экономиста Люси Касте на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотреблении властью, пояснил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар.

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