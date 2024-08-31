Президент Украины обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой предоставить Киеву разрешение на удары вглубь территории РФ западным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой предоставить Киеву разрешение на удары вглубь территории России западным оружием, а также сами дальнобойные снаряды и ракеты.

"Я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", - заявил он в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что российский террор можно надежно остановить только одним способом: "ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике". Он также отметил, что представители Украины говорят с партнерами о необходимости скорейшей реализации поставок систем ПВО согласно уже имеющимся договоренностям.

Киев передал Вашингтону список целей в РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита в США 30 августа передал американской стороне список целей в глубине территории РФ для нанесения по ним ударов. "Мы объяснили, что нам нужно для защиты жителей Украины от российского террора… Надеюсь, что нас услышали", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам Умерова, для нанесения таких ударов могли бы использоваться американские дальнобойные ракеты ATACMS. CNN, однако, отмечает, что едва ли США в ближайшее время снимут ограничения на их использование на территории России. О том, что эти ограничения остаются в силе, на днях заявил представитель Пентагона генерал-майор ВВС США Патрик Райдер.

Совет ЕС по иностранным делам 29 августа пришел к выводу, что снятие ограничений на использование Украиной западных вооружений против российских военных объектов остается делом каждой отдельной страны. В тот же день в Нидерландах заявили, что ВСУ могут использовать F-16 и другое переданное им оружие по собственному усмотрению.

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