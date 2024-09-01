В России на Камчатке нашли обломки вертолета Ми-8, который пропал 31 августа, сообщает "Медуза" со ссылкой на региональное МЧС.
Вертолет разбился, врезавшись в сопку, отметили в ведомстве. Его обломки были обнаружены с воздуха — на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь.
На борту разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8 находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Удалось ли кому-то из них выжить, пока неясно, сообщает "Медуза".
Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой. На Камчатку они прилетели в отпуск.
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