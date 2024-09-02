В воскресенье российские военные нанесли по Харькову удар несколькими баллистическими ракетами, сообщают местные власти. В результате разрушен харьковский Дворец спорта и один из торговых центров, ранения получили по меньшей мере 47 человек, в том числе семь детей.

Сообщения о ракетном ударе по Харькову начали поступать после 13 часов по местному времени. Местные власти заявили, что в городе прозвучало несколько взрывов, повреждения получили объекты городской инфраструктуры.

По сведениям главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, ракеты взорвались в трех местах: в харьковском Дворце спорта, торговом центре в Салтовском районе, а также около городского Гидропарка.

Как заявила областная прокуратура, российские войска наносили удары по Харькову ракетами "Искандер-М", а также С-300/400.

"Прокурорами и следователями полиции установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М". Что касается здания Дворца спорта в Немышлянском районе, зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракетами типа С-300/400 по прилегающей территории", — говорится в сообщении.

При ударе по торговому центру в Салтовском жилом массиве была перебита газовая труба, поэтому на снимках виден поднимающийся над местом обстрела факел.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что самому младшему из раненых детей три месяца. Прокуратура уточняет, что у этого мальчика была выявлена острая реакция на стресс.

Среди пострадавших также есть двое медиков и двое спасателей.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил общественному вещателю "Суспільне", что сотрудники спасательных служб пострадали в результате повторного удара, нанесенному по месту "прилета" около торгового центра.

"Бригада сразу отправилась, они остановились перед торговым центром. И тут был второй "прилет", попадание рядом, обломками поврежден автомобиль, — сказал Забашта. Врач получил черепно-мозговую травму, фельдшер — перелом берцовой кости обломком".

После ракетного удара по Харькову президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров предоставить Украине все необходимое для защиты от российских ударов.

Ранее украинский лидер неоднократно призывал западные страны отменить все ограничения на удары по российской территории предоставленным ими оружием. Сейчас США разрешают ВСУ использовать свои вооружения только для поражения тех целей в России, которые расположены недалеко от границы с Украиной.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, прямо по городу, — написал Зеленский в соцсетях. — И должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров — смелость дать Украине все, что необходимо для защиты".

Министерство обороны России сообщения об ударах по Харькову в воскресенье не комментировало и в своих сводках о нем не упоминало.

Воскресные удары по Харькову — уже второй за последние дни массированный обстрел второго по величине города Украины.

В пятницу 30 августа в результате удара управляемыми авиабомбами ФАБ-500 в городе был разрушен 12-этажный жилой дом, погиб также 14-летний ребенок на детской площадке.

По данным местных властей, всего погибли шесть человек, 97 получили ранения, в их числе — 22 несовершеннолетних.

Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

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