Российские войска вечером 1 сентября нанесли ракетный удар по украинским Сумам.

По данным Сумской областной военной администрации, повреждены объекты гражданской инфраструктуры — многоквартирный дома и здание учебного заведения, в котором расположены центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Пострадали 18 человек, передает "Медуза".

Начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", сообщила областная полиция. Полиция располагает данными о 13 пострадавших жителях, включая четверых детей.

Минобороны РФ, в свою очередь, утром 2 сентября объявило, что в районе города Сумы ракетным ударом были "уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS, три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских военных".

"Замаскированные позиции HIMARS", цитирует "Интерфакс" распространенное Минобороны РФ заявление, были обнаружены разведкой "в 20 километрах юго-восточнее Сум в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное".

"После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям реактивных систем залпового огня", — заявило российское военное ведомство.

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